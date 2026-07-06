В России предложили ввести федеральную выплату супругам за 50 лет брака

В России предложено ввести единый федеральный подход к выплатам супружеским парам, отметившим 50-летие брака и более. Речь идёт о закреплении минимального размера поощрения на уровне 20 тысяч рублей с дальнейшей индексацией. Как пишет РИА «Новости», депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила инициативу в Министерство труда РФ.

В документе предлагается выровнять региональную практику. В качестве базового ориентира указан порог не ниже 20 тысяч рублей к 50-летнему юбилею совместной жизни, с возможностью увеличения суммы к следующим круглым датам либо её регулярной индексации. По оценке Буцкой, унификация подхода может усилить общественное значение длительных браков, а также сформировать более согласованную систему поощрения семейного долголетия на федеральном уровне.

А ранее Татьяна Буцкая предложила ввести бабушкин и дедушкин капитал для поддержки семей. По её мнению, новая выплата помогла бы старшим родственникам активнее включаться в заботу о внуках. Парламентарий напомнила, что прежде женщины выходили на пенсию раньше именно для помощи семьям с детьми. Сейчас же малыши появляются позже, многие бабушки трудятся и не всегда могут уделять достаточно времени младшим. По её словам, конкретный механизм предоставления средств может быть разным.