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8 июня, 13:25

В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал

Депутат Госдумы Буцкая предложила ввести в России бабушкин и дедушкин капитал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vagengeim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vagengeim

В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал для поддержки семей. Инициативу озвучила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

По её мнению, новая выплата помогла бы старшим родственникам активнее включаться в заботу о внуках. «Отцовский капитал — это хорошо, но ещё лучше капитал «третьего поколения» — бабушкин или дедушкин», — заявила депутат ТАСС.

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Парламентарий напомнила, что прежде женщины выходили на пенсию раньше именно для помощи семьям с детьми. Сейчас же малыши появляются позже, многие бабушки трудятся и не всегда могут уделять достаточно времени младшим.

Конкретный механизм предоставления средств может быть разным, уточнила собеседница агентства. Главной задачей она назвала укрепление связи между разными возрастами и создание условий для совместного досуга.

По словам Буцкой, такая мера сделает ячейки общества «не только многодетными, но и многопоколенными».

Ранее глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предлагал выдавать отцовский капитал при появлении третьего и последующих детей в одном браке. Идея «капитала третьего поколения» стала ее развитием.

Программа маткапитала действует с 2007 года. Сейчас при рождении первенца выплачивают около 729 тыс. рублей, доплата на второго составляет 234 тыс., а общая сумма на второго ребенка, если сертификат ранее не оформлялся, достигает 963 тыс.

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Никита Никонов
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