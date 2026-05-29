29 мая, 13:28

Россиянам рассказали о графике выплаты детских пособий в июне

Соцфонд: Семьи с детьми получат детские пособия июне по стандартному графику

Детские пособия в июне будут выплачены по обычному графику, несмотря на длинные выходные в честь Дня России. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Соцфонда.

В ведомстве уточнили, что праздничные дни 12–14 июня не повлияют на перечисление выплат семьям с детьми. Основную часть пособий банки направят 3 июня. Ежемесячную выплату из маткапитала на детей до трёх лет перечислят 5 июня.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей поступит 8 июня.

А вот часть пенсий в июне выплатят досрочно из-за длинных выходных ко Дню России. Перенос произойдёт автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно. Те, кто обычно получает пенсию 6 и 7 июня, увидят деньги на счетах уже 5 июня. Получателям с датами зачисления 12, 13 и 14 июня средства перечислят 11 июня. Также изменятся сроки выплат, которые приходятся на выходные 20–21 и 27–28 июня.

