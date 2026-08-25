Росфинмониторинг с 1 сентября сможет получать данные о переводах от НСПК

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о платежах через систему «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и операции по единому QR-коду. Это закреплено в законе, который подписал президент Владимир Путин ещё в декабре, сообщает РИА «Новости».

Теперь Национальная система платёжных карт (НСПК) обязана бесплатно передавать Росфинмониторингу информацию о таких переводах. При этом НСПК не имеет права разглашать сам факт передачи этих данных.

Информация будет поступать через личный кабинет или систему межведомственного электронного взаимодействия. Порядок запросов, сроки и объём данных определят отдельным соглашением между Росфинмониторингом и НСПК — с согласования Центробанка. Как поясняется в документах к закону, эти меры нужны, чтобы лучше бороться с отмыванием денег и финансированием преступных схем.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил нормативный акт, обязывающий банки предоставлять клиентам исчерпывающие сведения о стоимости денежных переводов. Это должно помочь гражданам оценивать реальные затраты до проведения операции.