По 4 млн в день после ухода: Российские активы продолжают приносить деньги Mastercard

Mastercard после прекращения работы в России получила через местное юрлицо около 4,4 млрд рублей чистой прибыли за 2023–2025 годы — в среднем примерно по 4 млн в сутки. Доход продолжали приносить оставшиеся в стране финансовые активы компании. Об этом пишет Mash.

После ухода платёжной системы у российской структуры сохранился портфель примерно на 22 млрд рублей. В него вошли ОФЗ, другие ценные бумаги, банковские депозиты и финансовые инструменты. За три года активы продолжили работать, а баланс юрлица приблизился к 31 млрд рублей.

Без минуса всё же не обошлось. В 2025 году расходы структуры достигли максимальных за три года 8 млрд рублей, а итоговый убыток составил 2,6 млрд. Предположительно, значительная часть затрат связана с переоценкой инвестиционного портфеля — активы на бумаге стали стоить дешевле.

Управляет российской структурой фактически один человек — гендиректор Ольга Вольфович. В Mastercard она работает с 2009 года, а местное юрлицо возглавила в апреле 2026-го.

При этом вопрос будущего международных платёжных систем в России остаётся открытым. Накануне Life.ru писал о возможном возвращении Visa и Mastercard на российский рынок, хотя за время их отсутствия позиции отечественной системы «Мир» заметно укрепились. А ранее в ЦБ заявляли о необходимости постепенного ухода карт Visa и Mastercard из обращения.

Mastercard приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года, прекратив поддержку выпущенных российскими банками карт и отключив их от своей глобальной платёжной инфраструктуры. В результате карты Mastercard, эмитированные в РФ, перестали работать за рубежом и в иностранных онлайн-магазинах, а трансграничные операции стали невозможны. При этом внутрироссийские транзакции по картам Mastercard продолжают обрабатываться через НСПК, что позволило сохранить их функциональность на территории страны, однако долгосрочные перспективы присутствия платёжной системы на рынке остаются неопределёнными.