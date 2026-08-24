Возвращение Visa и Mastercard в Россию возможно, заявили в Госдуме

Visa и Mastercard в перспективе могут снова выйти на российский рынок, однако в случае возвращения международным платёжным системам придётся заново бороться за позиции среди российских пользователей. Такое мнение РИА «Новости» высказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, за время отсутствия иностранных систем Национальная система платёжных карт развила технологии и расширила возможности для держателей карт «Мир». Поэтому Visa и Mastercard после возможного возвращения придётся предложить россиянам решения, способные конкурировать с отечественной инфраструктурой.

Аксаков также считает необходимым заранее определить условия работы иностранных платёжных систем в России. В частности, он предложил предусмотреть гарантии бесперебойного обслуживания и обязательное размещение определённой суммы средств на депозите. В случае нового ухода компаний эти деньги, по его мнению, должны направляться гражданам или государству.

Ранее Аксаков предупреждал о растущих рисках использования Visa и Mastercard в России. Он отмечал, что прежние механизмы защиты уже не отвечают современным угрозам, а мошеннические схемы становятся сложнее.