НСПК предупредила россиян о сбоях при оплате картами Visa и Mastercard

Держатели карт Visa и Mastercard могут столкнуться с трудностями при оплате покупок в интернете. Об этом предупредила Национальная система платёжных карт (НСПК).

Причиной названа замена сертификатов безопасности. Ранее компания объявила, что переводит свои официальные сайты и платёжные сервисы на российские сертификаты.

«Сложности могут возникнуть при оплате покупок в интернете картами международных платёжных систем, которые с 2022 году ушли из России», — говорится в сообщении НСПК. Вместо них в компании советуют пользоваться картой «Мир».

При этом на самих картах «Мир» переход никак не отразится: они будут работать как прежде — и в магазинах, и при онлайн-покупках. Сейчас она остаётся главной в стране: на неё приходится около 75% всех операций.

Ещё в октябре 2024 года регулятор и НСПК зафиксировали критическую точку: сроки валидности платёжных сертификатов Visa и Mastercard не продлевались с 2022 года, и вопрос требовал срочного решения. Позднее, в октябре 2025-го, глава НСПК Дмитрий Дубынин конкретизировал ситуацию, уточнив, что все чиповые ключи этих систем утратили силу уже с 1 января 2025 года. В ответ на это летом 2025 года ЦБ анонсировал ужесточение: карты с просроченной авторизацией планировалось частично блокировать в целях борьбы с фродом. Однако итоговое решение оказалось компромиссным — большинство торговых терминалов сохранили возможность проводить транзакции в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о судьбе карт Visa и Mastercard. По её словам, их будут выводить из оборота постепенно, без резкого одномоментного отключения. Конкретных сроков она не назвала, отметив, что использовать планируют разные методы, в том числе экономические.