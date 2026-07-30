В России с 1 сентября запустят единый учёт всех платёжных карт

С 1 сентября 2026 года в России заработает единая система учёта платёжных карт, куда внесут сведения обо всех картах, выпущенных российскими банками. Механизм создаётся для борьбы с мошенническими схемами с участием так называемых дропперов, сообщает РИА «Новости».

Новая система станет частью изменений в закон о национальной платёжной системе. Она должна дать банкам возможность получать более полное представление о выпущенных картах и отслеживать использование банковских инструментов в схемах, где злоумышленники привлекают владельцев карт для проведения незаконных операций. В реестр включат все платёжные карты, которые обслуживают российские кредитные организации, независимо от их платёжной системы.

В учёте окажутся карты с истёкшим сроком действия, если банк продолжает проводить по ним операции. При этом запуск системы сам по себе не приведёт к массовому закрытию карт. Председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин отметил, что действующие карты продолжат работать в обычном режиме.

Отдельные ограничения для клиентов появятся позже. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что правило об ограничении числа банковских карт вступит в силу только в 2027 году. Поэтому владельцы, у которых сейчас открыто больше 20 карт, смогут заранее решить, какие из них им необходимы.

Ранее стало известно, что с 1 августа в трёх российских регионах заработает единый цифровой сервис для получения льгот. Пилотный проект запустят в Ростовской и Тюменской областях, а также Башкортостане. Инструмент создан на базе портала «Госуслуги» и платёжной системы «Мир». Пользователю потребуется выбрать подходящую банковскую карту в личном кабинете. После этого сведения о положенных мерах поддержки автоматически загрузятся из государственных систем. Новый механизм станет альтернативой бумажным удостоверениям, но не заменит их. Граждане по-прежнему смогут самостоятельно выбирать удобный способ подтверждения своего статуса.