На «Госуслугах» с августа заработает сервис льгот по карте «Мир»

Единый цифровой сервис для получения льгот заработает с 1 августа в трёх российских регионах. Пилотный проект запустят в Ростовской и Тюменской областях, а также Башкортостане.

Инструмент создан на базе портала «Госуслуги» и платёжной системы «Мир», сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Пользователю потребуется выбрать подходящую банковскую карту в личном кабинете. После этого сведения о положенных мерах поддержки автоматически загрузятся из государственных систем.

«В личном кабинете на портале гражданин сможет выбрать карту «Мир» для получения социальных льгот. Информация о доступных льготах автоматически подтянется из государственных систем, и они будут сразу применяться при использовании карты. То есть гражданину не придется дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус», — сказал Григоренко.

Сервисом смогут воспользоваться многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью и студенты. Новый механизм станет альтернативой бумажным удостоверениям, но не заменит их. Граждане по-прежнему смогут самостоятельно выбирать удобный способ подтверждения своего статуса.

В Госдуме предложили автоматически назначать и продлевать единое пособие малообеспеченным семьям с детьми. Для этого необходимые сведения планируется получать из государственных информационных систем без ежегодной подачи заявления.