Россиянам объяснили, кто может получить льготы по транспортному налогу

Освобождение от транспортного сбора или его снижение полагается целому ряду россиян, и далеко не все знают о своих правах. Кому именно положена такая поддержка, разъяснила автоюрист Екатерина Соловьёва.

По её словам, льгота распространяется на инвалидов первой и второй групп, участников СВО, ветеранов, обладателей звания Героя Советского Союза и Героя России, а также на другие социально защищённые категории. Послабления закреплены как федеральным законодательством, так и нормативными актами конкретных регионов.

К примеру, столичные власти освободили владельцев электромобилей от обязанности платить за транспорт. Чтобы разобраться в хитросплетениях местных правил, побеседовавшая с RT Соловьёва советует пользоваться специальным сервисом на сайте ФНС: достаточно выбрать субъект, и система сама покажет доступные преференции.

Налоговый кодекс чётко регулирует и процедуру, и сроки подачи заявления. Статья 358 перечисляет объекты, подпадающие под обложение и исключённые из него. Ключевое значение при оформлении имеют технические параметры автомобиля. В различных субъектах это особенно важно: освобождение бывает и стопроцентным, и частичным — всё зависит от конкретного региона и статуса автовладельца.

К слову, в России заработал новый порядок, исключающий двойное наказание за одно и то же дорожное происшествие. Сам запрет на повторное преследование существовал и прежде, но процедура позволяла его обходить: водителя могли сначала оштрафовать за непредоставление преимущества пешеходу, а когда выяснялось, что тот пострадал, — добавить ещё и наказание за вред здоровью. Теперь эту лазейку закрыли.