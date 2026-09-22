В ЦБ объяснили, как отменить ошибочный перевод в цифровых рублях

Ошибочный перевод в цифровых рублях можно отменить, обратившись в службу поддержки банка или в Банк России. Об этом рассказала заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова во время открытого онлайн-урока для школьников.

«Отменить ошибочный перевод можно. Для этого нужно написать в службу поддержки банка или к нам для того, чтобы мы его отменили», — заявила представитель регулятора.

Кахруманова отметила, что Центробанк также изучает возможность упростить процесс отмены ошибочных операций и сделать его более удобным для пользователей.

Цифровой рубль является дополнительной формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С 1 сентября россияне получили возможность открывать цифровые кошельки в 12 крупнейших банках. Все операции с цифровым рублём для граждан бесплатны, а его использование остаётся добровольным. Средства хранятся на платформе Банка России, а счета и операции защищены банковской тайной.

Ранее Life.ru сообщал, что за первые десять дней после запуска цифровых кошельков россияне открыли 87 тысяч счетов в цифровых рублях. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что пользователи начали активнее знакомиться с новой формой национальной валюты.