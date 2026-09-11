Набиуллина: В России открыли 87 тысяч счетов цифрового рубля за десять дней
Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru
За первые десять дней массового использования цифрового рубля в России открыли 87 тысяч счетов. Первые итоги проекта подвела глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
«За 10 дней у нас открыто счетов 87 тысяч. Проведено более 50 тысяч операций. Конечно, многие люди просто тестируют это, проверяют, как происходит. Но надеемся, что оценят и удобство, и бесплатность сервисов, будут пользоваться этим», — сказала она.
По оценке главы регулятора, пока значительная часть владельцев кошельков знакомится с системой и проверяет её работу.
Массовый этап внедрения цифрового рубля начался 1 сентября. Счёт открывается добровольно через приложение подключённого банка, а расплатиться новой формой денег уже можно в крупных торговых сетях. Life.ru рассказывал, как устроена оплата цифровыми рублями в супермаркетах.
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