Цифровой рубль заинтересовал россиян: Люди рассказали, что им понравилось в новой форме валюты

Две трети россиян положительно отнеслись к запуску цифрового рубля. Главным преимуществом новой формы национальной валюты они назвали отсутствие комиссий и ограничений на переводы.

Таковы результаты исследования «Выберу.ру» для РИА Новости. В опросе приняли участие три тысячи человек: 64% респондентов поддержали массовое внедрение цифрового рубля, 24% заняли нейтральную позицию, а 12% высказались отрицательно.

Цифровой рубль — новая форма российской валюты. С 1 сентября пользователи получили возможность открывать специальные кошельки через приложения крупнейших банков: соответствующая кнопка появилась на главных экранах сервисов.

Среди тех, кто поддержал запуск, самым заметным плюсом назвали бесплатные переводы без лимитов, которые сейчас действуют в Системе быстрых платежей (СБП). Также россияне оценили возможность хранить средства независимо от конкретного банка.

Противники новой системы объяснили свою позицию тем, что не видят необходимости менять привычные способы оплаты картой или QR-кодом. По их мнению, существующие безналичные расчёты уже работают достаточно удобно.

При этом часть граждан уже начала пользоваться новой формой денег. 18% опрошенных заявили, что проводили оплату цифровыми рублями, ещё 45% готовы попробовать их в ближайшее время. Каждый четвёртый планирует перейти на новый инструмент позже, когда он станет более привычным.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что за первые десять дней после запуска россияне открыли 87 тысяч цифровых кошельков и провели более 50 тысяч операций.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, которую выпускает Банк России. Один цифровой рубль равен одному обычному рублю, а средства хранятся в цифровом кошельке на платформе ЦБ, доступ к которому осуществляется через приложения банков. Пилот с реальными цифровыми рублями стартовал в августе 2023 года, а с 1 сентября 2026-го начался этап их широкого использования: крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность проводить такие операции, а крупные торговые компании — принимать новую форму оплаты. В 2027–2028 годах требования поэтапно распространятся на другие банки и предприятия. Для граждан использование цифрового рубля остаётся добровольным: кошелёк автоматически не открывается, а принудительно переводить зарплаты, пенсии и другие выплаты в цифровую форму без согласия получателя нельзя. Проценты на остаток и кешбэк по цифровым рублям не начисляются.

Ранее Соцфонд предупредил пенсионеров о новой схеме мошенников с цифровым рублём. Аферисты звонят пожилым людям под видом сотрудников банка и сообщают о якобы обязательном переводе выплат в новую форму валюты.