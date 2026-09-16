Соцфонд предупредил пенсионеров о новой схеме мошенников с цифровым рублём

Социальный фонд России предупредил о новой мошеннической схеме, рассчитанной на пожилых россиян. Аферисты звонят пенсионерам под видом сотрудников банка и сообщают о якобы обязательном переводе выплат в цифровые рубли. После этого злоумышленники предлагают «отказаться» от конвертации и сохранить привычный способ получения пенсии. Для этого жертву просят назвать код из СМС.

«Аферисты звонят гражданам старшего поколения под видом сотрудников банка и сообщают ложную информацию о принудительной конвертации пенсий в цифровую валюту», — говорится в сообщении Соцфонда.

В ведомстве подчеркнули, что перевод пенсий в цифровые рубли не является обязательным. Сотрудники банков и государственных организаций также не требуют по телефону сообщать коды из СМС для сохранения способа получения выплат.

Если собеседник просит назвать одноразовый код, данные карты или другие реквизиты, разговор следует прекратить и самостоятельно связаться с банком либо Социальным фондом по официальным контактам.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники стали на треть чаще использовать легенды о Пенсионном и Социальном фондах. К апрелю 2026 года особенно выросло число схем с якобы индексацией пенсий, перерасчётом выплат и необходимостью срочно подтвердить данные. Аналитики также отмечали, что аферисты всё чаще используют тему цифрового рубля и просят жертв назвать код из СМС.