В ГД раскрыли, как самозапрет на кредиты защищает от займов мошенников

Если человек обнаружил в кредитной истории заём, который он не оформлял, откладывать решение проблемы не стоит. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал Life.ru, как действовать, если мошенники использовали персональные данные для оформления кредита.

Узнать о чужом займе можно из уведомления банка, требования внести платёж или при проверке кредитной истории. В такой ситуации важно зафиксировать факт и добиться признания того, что человек не заключал договор и не получал деньги.

Первым делом нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию, где появился кредит. Письменно сообщите, что договор вы не заключали и деньги не получали, потребуйте провести проверку, а также запросите копию договора и связанных с ним документов. Борис Чернышов Вице-спикер Госдумы

Полученные документы помогут выяснить, когда и каким способом был оформлен заём, а также какие сведения использовали при заключении договора. Одновременно стоит обратиться в полицию и сохранить подтверждения всех обращений, включая уведомления, ответы финансовой организации, документы и переписку.

Само заявление в полицию не прекращает обязательства по кредитному договору. При этом оно фиксирует предполагаемое мошенничество и становится частью материалов проверки.

После этого следует проверить всю кредитную историю. Злоумышленники могли воспользоваться персональными данными сразу в нескольких организациях. Неизвестные кредиты и займы можно бесплатно оспорить через бюро кредитных историй или непосредственно у кредитора.

«Бюро проводит проверку в течение 20 рабочих дней, кредитор — в течение 10 рабочих дней», — пояснил Чернышов.

С 1 марта 2025 года граждане могут установить самозапрет на заключение потребительских кредитов и займов через «Госуслуги», а с сентября того же года такая возможность появилась и в МФЦ. Ограничение не распространяется, в частности, на ипотеку, автокредиты с залогом транспортного средства и основные образовательные кредиты с господдержкой.

Если самозапрет уже действовал на момент оформления чужого кредита и распространялся на соответствующий договор, кредитор не вправе требовать исполнения обязательств по нему. После подтверждения нарушения исправленные сведения должны быть переданы в БКИ, после чего кредитная история обновляется.

Если банк или МФО после проверки продолжает считать, что договор заключил сам клиент, а обязательства по нему сохраняются, спор можно разрешать в судебном порядке. Отказ кредитора исправить недостоверные сведения также можно обжаловать через суд.

«Чтобы снизить риск новых попыток, стоит сменить пароли от важных учётных записей и проверить доступ к банковским приложениям и «Госуслугам», — рекомендовал Чернышов.

Тем, кто ещё не установил самозапрет, парламентарий советует рассмотреть такую возможность как дополнительную защиту от попыток оформить кредит на чужие данные.

Ранее Life.ru писал, что перед оформлением кредита стоит заранее проверить сведения о себе в ФССП и БКИ. За несколько недель до обращения в банк можно узнать о возможных задолженностях у судебных приставов и внимательно изучить кредитную историю. О том, как подготовить кредитную историю перед обращением в банк, читайте в нашем материале.