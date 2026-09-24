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Опубликовано 24 сентября, 00:00

В ГД раскрыли, как самозапрет на кредиты защищает от займов мошенников

Вице-спикер ГД Чернышов: С чужим кредитом нужно разбираться сразу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Capricorn Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Capricorn Studio

Если человек обнаружил в кредитной истории заём, который он не оформлял, откладывать решение проблемы не стоит. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал Life.ru, как действовать, если мошенники использовали персональные данные для оформления кредита.

Узнать о чужом займе можно из уведомления банка, требования внести платёж или при проверке кредитной истории. В такой ситуации важно зафиксировать факт и добиться признания того, что человек не заключал договор и не получал деньги.

Первым делом нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию, где появился кредит. Письменно сообщите, что договор вы не заключали и деньги не получали, потребуйте провести проверку, а также запросите копию договора и связанных с ним документов.

Борис Чернышов

Вице-спикер Госдумы

Первым делом нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию, где появился кредит. Письменно сообщите, что договор вы не заключали и деньги не получали, потребуйте провести проверку, а также запросите копию договора и связанных с ним документов.
Первым делом нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию, где появился кредит. Письменно сообщите, что договор вы не заключали и деньги не получали, потребуйте провести проверку, а также запросите копию договора и связанных с ним документов.

Полученные документы помогут выяснить, когда и каким способом был оформлен заём, а также какие сведения использовали при заключении договора. Одновременно стоит обратиться в полицию и сохранить подтверждения всех обращений, включая уведомления, ответы финансовой организации, документы и переписку.

Само заявление в полицию не прекращает обязательства по кредитному договору. При этом оно фиксирует предполагаемое мошенничество и становится частью материалов проверки.

После этого следует проверить всю кредитную историю. Злоумышленники могли воспользоваться персональными данными сразу в нескольких организациях. Неизвестные кредиты и займы можно бесплатно оспорить через бюро кредитных историй или непосредственно у кредитора.

«Бюро проводит проверку в течение 20 рабочих дней, кредитор — в течение 10 рабочих дней», — пояснил Чернышов.

С 1 марта 2025 года граждане могут установить самозапрет на заключение потребительских кредитов и займов через «Госуслуги», а с сентября того же года такая возможность появилась и в МФЦ. Ограничение не распространяется, в частности, на ипотеку, автокредиты с залогом транспортного средства и основные образовательные кредиты с господдержкой.

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Если самозапрет уже действовал на момент оформления чужого кредита и распространялся на соответствующий договор, кредитор не вправе требовать исполнения обязательств по нему. После подтверждения нарушения исправленные сведения должны быть переданы в БКИ, после чего кредитная история обновляется.

Если банк или МФО после проверки продолжает считать, что договор заключил сам клиент, а обязательства по нему сохраняются, спор можно разрешать в судебном порядке. Отказ кредитора исправить недостоверные сведения также можно обжаловать через суд.

«Чтобы снизить риск новых попыток, стоит сменить пароли от важных учётных записей и проверить доступ к банковским приложениям и «Госуслугам», — рекомендовал Чернышов.

Тем, кто ещё не установил самозапрет, парламентарий советует рассмотреть такую возможность как дополнительную защиту от попыток оформить кредит на чужие данные.

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Ранее Life.ru писал, что перед оформлением кредита стоит заранее проверить сведения о себе в ФССП и БКИ. За несколько недель до обращения в банк можно узнать о возможных задолженностях у судебных приставов и внимательно изучить кредитную историю. О том, как подготовить кредитную историю перед обращением в банк, читайте в нашем материале.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Ольга Годуненко
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