Как должникам по алиментам и ЖКХ теперь взять кредит: адвокат объяснил новое предложение ЦБ

Долги по алиментам и ЖКХ в будущем могут осложнить получение автокредита, ипотеки или другого крупного займа, но автоматического запрета для неплательщиков не будет. Об этом Life.ru рассказал адвокат Сергей Жорин, комментируя предложение Центробанка изменить порядок расчёта показателя долговой нагрузки.

По словам юриста, речь пока идёт лишь о проекте. Регулятор предлагает учитывать задолженность по алиментам, ЖКХ и другим имущественным обязательствам, если по ним уже возбуждено исполнительное производство.

Сейчас в показатель долговой нагрузки входят прежде всего платежи по кредитам и займам. Если инициативу ЦБ реализуют, задолженность по алиментам тоже сможет увеличивать расчётную нагрузку заёмщика. В результате банк с учётом доходов и остальных обязательств сможет снизить доступную сумму кредита или вовсе отказать в его выдаче.

«Сам по себе долг по алиментам, судя по предлагаемой модели, не будет означать, что человеку автоматически откажут, например, в автокредите или ипотеке», — пояснил адвокат.

Жорин считает сам принцип справедливым: если задолженность уже установлена и взыскивается приставами, игнорировать такие обязательства при оценке платёжеспособности человека нелогично. Однако вводить полный запрет на кредитование алиментных должников, по его мнению, нельзя.

«Ситуации бывают разные. Кредит теоретически может быть необходим человеку в том числе для рефинансирования обязательств или получения средств, за счёт которых он впоследствии погасит задолженность», — отметил собеседник Life.ru.

Поэтому оптимальным вариантом адвокат считает не запрет на новые займы, а обязательный учёт алиментной задолженности банком наряду с остальными финансовыми обязательствами клиента.

Ранее Life.ru рассказывал, что Центробанк ужесточил лимиты по кредитам для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Новые ограничения затронули в том числе потребительские займы под залог автомобилей и недвижимости.