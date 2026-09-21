ЦБ предложил учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов

Просрочка по алиментам, коммунальным платежам и другим имущественным обязательствам в будущем может напрямую влиять на сумму доступного россиянину кредита. Центробанк предлагает учитывать такие задолженности при расчёте показателя долговой нагрузки (ПДН), сообщает газета «Известия».

Сейчас сведения о некоторых подобных долгах могут попадать в кредитную историю, однако кредитор не обязан включать их в ПДН. Новый подход должен изменить эту схему.

Если предложение примут, непогашенная задолженность увеличит рассчитанную нагрузку клиента. В результате банк сможет предложить меньшую сумму займа, а при высоком ПДН — отказать в выдаче.

Регулятор также планирует учитывать платежи по договорам рассрочки. С апреля 2026 года операторы таких сервисов обязаны передавать в бюро кредитных историй сведения о задолженности свыше 50 тысяч рублей у одного оператора.

Отдельно ЦБ намерен проработать рассрочки от застройщиков. Сейчас покупатель может напрямую выплачивать стоимость недвижимости девелоперу, а банк при рассмотрении заявки на другой кредит не всегда видит эти обязательства.

Эксперты считают, что расширение ПДН даст кредиторам более полную картину финансового положения клиента. Обратной стороной может стать снижение доступности займов для людей, у которых уже накоплены обязательные платежи и рассрочки.