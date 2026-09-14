Долги — потом: В Госдуме придумали, как не оставлять детей без алиментов

Депутат Госдумы Валерий Селезнёв предложил временно выплачивать алименты за счёт государства, если взыскать деньги с родителя не удаётся в течение полугода. После этого задолженность планируется взыскивать уже в пользу государства. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Предполагается, что механизм будет работать после того, как судебное решение об алиментах уже вынесено, а исполнительное производство открыто. Шесть месяцев предлагается считать сроком, после которого государство сможет начать перечислять ребёнку установленную сумму. Полученные средства затем планируется взыскать с родителя, накопившего задолженность.

«Если суд назначил алименты, но один из родителей месяцами их не платит, ребёнок не должен ждать, пока приставы найдут должника и взыщут деньги. Предлагаю в таких случаях временно выплачивать алименты за счёт государства», — сказал он.

Сейчас к неплательщикам могут применять административные и уголовные меры, ограничивать их права, а также взыскивать деньги с имущества и доходов. В России действует и специальный реестр должников, однако на поиск средств и исполнение требований требуется время.

По мнению парламентария, задержка взыскания не отменяет повседневных расходов семьи. Речь идёт о затратах на питание, одежду, обучение и лекарства, которые возникают независимо от того, выполняет ли второй родитель свои обязательства.

Отдельно Селезнёв предложил упростить оформление государственной выплаты. Если судебное решение и исполнительное производство уже находятся в государственных системах, семье, по его мнению, не следует повторно собирать документы и доказывать отсутствие платежей.

Ранее сообщалось, что получение наследства само по себе не означает, что родственнику умершего придётся продолжать перечислять алименты вместо него. При этом уже накопившаяся при жизни задолженность по таким выплатам может перейти к наследникам.