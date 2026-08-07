Идите в суд! При каких условиях родители могут потребовать алименты от детей

Совершеннолетних детей могут обязать содержать родителей только при одновременном соблюдении четырёх условий. Ребёнок должен быть старше 18 лет и трудоспособным, а отец или мать — нетрудоспособными и действительно нуждаться в материальной помощи, рассказала адвокат Ирина Полянская.

По её словам, одного пенсионного возраста или инвалидности для взыскания денег недостаточно. Родителю придётся подтвердить в суде, что собственных доходов, пенсии и положенных мер социальной поддержки ему не хватает на жизнь.

«В судебном порядке родители должны доказать, что им не хватает тех денежных средств, которые они получают от государства на проживание», — подчеркнула юрист в беседе с 360.ru.

При этом суд учитывает и то, как родитель исполнял свои обязанности раньше. Если будет установлено, что он уклонялся от воспитания ребёнка или был лишён родительских прав, совершеннолетнего сына или дочь могут полностью освободить от выплаты алиментов, заключила эксперт.

Ранее адвокат объяснил, в каких случаях пожилые родители могут через суд добиться содержания от взрослых детей. По его словам, при рассмотрении таких споров учитываются нуждаемость родителей и материальное положение сторон.