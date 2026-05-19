Нищета, обвинения и алименты: Психолог высказался против снижения возраста брака в РФ

В России обсуждается идея снижения возраста вступления в брак. Однако при рассмотрении этого вопроса следует обращать внимание не только на физиологическое развитие подростков, но и на возможные социальные и финансовые последствия таких решений. Об этом в беседе с Life.ru порассуждал психолог Александр Кичаев.

«Здесь две части. Первое: снижение возраста брака вполне может быть, потому что ещё в Средние века, в той же России, на Руси, в 12-13 лет девушка уже рассматривалась как невеста. То есть физиологически, когда происходит перестройка организма, она способна», — указал он.

Другой вопрос относится к ментальности подростков. Психолог напомнил, что в таком возрасте личность всё ещё незрелая, инфантильная, неопытная и зависима в финансовой плане.

Кроме того, брак без разрешения и согласования с родителями — это как минимум безответственно и рискованно. Перед такой «семьёй» сразу встаёт много проблем, которые осложняются возрастом.

Кто будет содержать семью, детей? Если родители против, то брачующиеся дети обрекают себя либо на нищету, либо на преступления. Я знаю случаи, когда в пылу страсти женились, потом начинались проблемы, и люди шли на всякие нехорошие вещи. Или же такая семья долго не проживёт, начнутся обвинения: «Ты не способен зарабатывать», «А ты не можешь дом поддерживать». Как можно, если девочке лет 15, она ещё не доучилась, у неё же ещё и школа, как правило, и у мальчика тоже. Такой брак трудно вытянуть финансово и психологически Александр Кичаев Психолог

Если у мальчика и девочки в таком возрасте начнётся гормональная буря, то они воспользуются правом и поженятся, не спрашивая мнение взрослых. Зафиксировав это законодательно, молодожёны смогут ещё и требовать алиментов с родителей, которые по закону всё ещё несут ответственность за них, сказал Кичаев.

«Надеюсь, что такого не случится», — заключил собеседник.

Напомним, что ранее в России предложили снизить минимальный возраст для вступления в брак. Авторы инициативы называют это «общенациональной задачей», однако в Госдуме считают это посягательством на сексуальное здоровье несовершеннолетних.