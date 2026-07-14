«Выбивают» через суд: Как заставить безучастных детей обеспечивать старость родителей

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с Life.ru разъяснил, как пожилые родители могут в судебном порядке обязать своих совершеннолетних детей выплачивать дополнительные средства на содержание. По его словам, такая возможность предусмотрена Семейным кодексом РФ, если доходы ребёнка позволяют это сделать.

«Первое, что очень печально — это когда отношения с детьми доходят до того, что родителям приходится «выбивать» деньги. Это действительно расстраивает. Но, с другой стороны, если человек оказался в вынужденной ситуации, закон позволяет обратиться в суд и обязать совершеннолетнего ребёнка выплачивать дополнительные пособия», — отметил Алешкин.

Алешкин отметил, что помощь родителям должна быть добровольной, по внутреннему побуждению, а не принудительной, хотя обязанность детей содержать нетрудоспособных родителей прописана в Семейном кодексе. Адвокат надеется, что дети будут помогать по зову сердца, а не по решению суда, иначе люди начинают уклоняться и скрывать доходы.

«Теперь о юридической стороне. Да, можно подать в суд и обязать сына или дочь выплачивать определённый процент на содержание. Это предусмотрено семейным законодательством. Но на практике в России судиться с детьми не принято, и таких дел немного», — пояснил юрист.

Хотя Семейный кодекс позволяет суду обязать детей содержать нетрудоспособных родителей при достаточных доходах, право на обращение в суд возникает только при соблюдении определённых условий.

«Во-первых, нужно доказать, что родитель действительно не может себя обеспечить, а не просто «не хочет работать». Во-вторых, что всех государственных пособий не хватает на обязательные расходы», — отметил эксперт.

В-третьих, юрист пояснил, что для обращения в суд необходимо документально подтвердить произведённые расходы, собрать сведения о полученных от государства выплатах, недостающих обязательных платежах и отсутствии иных источников дохода.

«При этом суд будет оценивать и возможности ребёнка: сколько денег у него уходит на его собственную семью (жену, детей), и какой процент от заработка реально можно направить на помощь родителям. Это оценочная категория, и решение принимается судом в совокупности со всеми обстоятельствами дела», — заключил эксперт.

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