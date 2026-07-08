Туристке из Пекина грозит 5 лет за ввоз в Россию наследства от бабули на 12 млн

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий общей стоимостью более 12 млн рублей. Незадекларированные товары были обнаружены в багаже 60-летней иностранной гражданки, прибывшей из Пекина.

Ювелирные изделия стоимостью более 12 млн рублей обнаружили таможенники у авиапассажирки в Шереметьево. Видео © Пресс-служба ФТС России

Инспекторы остановили женщину на «зелёном» коридоре в рамках выборочного контроля. В её сумке обнаружили 18 ювелирных украшений — кольца, серьги, колье и браслеты, завернутые в шёлковые расписные платки. Женщина заверила таможенников, что получила драгоценности в наследство от бабушки и всегда возит их с собой в память о ней. Однако экспертиза установила, что изделия новые и выполнены из золота 999 пробы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.

Ранее читинские таможенники нашли у иностранного водителя череп волка. Мужчина пытался вывезти останки в Китай через Забайкальск. Во время досмотра грузовика в его рюкзаке обнаружили череп и кости челюсти. Водитель заявил, что купил в Иркутске «череп собаки» и не знал о необходимости декларации.