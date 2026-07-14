19-летний миллионер-экстремал лишил родителей наследства из-за развода

В Китае 19-летний миллионер решил не оставлять наследство родителям. Юноша по фамилии Ли уже составил завещание, в котором не указал ни мать, ни отца. Историю приводит издание Mothership. Студент из Шанхая владеет квартирой и денежными средствами на общую сумму около 20 миллионов юаней (примерно 226 млн рублей). Всё это он получил от семьи после развода взрослых.

Позже оба родителя создали новые семьи и стали реже общаться с сыном. По словам молодого человека, именно это повлияло на его решение. Ли также опасается, что после его смерти имущество может перейти новым избранникам матери и отца, а также их детям. Этих людей он считает для себя чужими.

Составить документ юношу подтолкнуло и увлечение экстремальными видами спорта. Он понимает, что регулярно рискует жизнью, поэтому заранее распорядился состоянием. Юрист, заверивший завещание, отметил, что молодые жители Китая всё чаще хотят заранее определить судьбу своих активов.

Ранее в Амурской области гражданин КНР обманом получил 2,2 млн рублей от соотечественника, пообещав ему совершить обмен по выгодному курсу. Но потом злоумышленник скрылся. Ивановский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.