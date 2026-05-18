Обменял рубли на срок: Китаец похитил у соотечественника 2,2 млн и попал под стражу

В Амурской области гражданин КНР обманом получил 2,2 млн рублей от соотечественника. Ивановский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов.

«В мае 2026 года в селе Ивановка гражданин КНР Ци обманул своего соотечественника. Он убедил его, что обладает юанями в неограниченном количестве и может обменять их на российские рубли по выгодному курсу. Для этого Ци попросил передать ему 2,2 млн рублей, принадлежащих потерпевшему», — говорится в статье.

Потерпевший поверил этим словам и в тот же день передал наличные. После получения денег обвиняемый скрылся и распорядился суммой по своему усмотрению. Ци вменяют мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

В суде он возражал против ареста. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения — домашнем аресте либо подписке о невыезде. Помощник прокурора, напротив, поддержал позицию следствия. Суд пришёл к выводу, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться, в том числе выехать в КНР, и тем самым воспрепятствовать расследованию.

