17 мая, 21:15

Суд оставил без движения жалобу Тимура Иванова на решение военкомата

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Суд оставил без движения жалобу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, поданную на действия военкомата, который не предоставил ему ответа на обращение об отправке в зону СВО. Заявителю дано время до 31 мая для устранения выявленных недостатков. Информация содержится в документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

В документе констатируется, что поданная жалоба не соответствует положениям Кодекса административного судопроизводства, так как к ней не приложили документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. В рамках рассмотрения иска защита Иванова заявила, что на его обращение не последовало никакого ответа — ни отказ, ни разрешение отправиться в зону СВО так и не были даны.

Экс-замминистра Минобороны Иванов обжаловал отказ по иску об отправке на СВО

Ранее Тимуру Иванову смягчили условия содержания в следственном изоляторе, разрешив регулярные звонки и свидания. Экс-чиновнику в СИЗО теперь разрешено совершать до шести звонков родным и получать два длительных свидания в месяц. Иванов чувствует себя удовлетворительно, придерживается режима дня и соблюдает питание.

Алена Пенчугина
