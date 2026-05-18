Суд оставил без движения жалобу Тимура Иванова на решение военкомата

Суд оставил без движения жалобу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, поданную на действия военкомата, который не предоставил ему ответа на обращение об отправке в зону СВО. Заявителю дано время до 31 мая для устранения выявленных недостатков. Информация содержится в документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

В документе констатируется, что поданная жалоба не соответствует положениям Кодекса административного судопроизводства, так как к ней не приложили документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. В рамках рассмотрения иска защита Иванова заявила, что на его обращение не последовало никакого ответа — ни отказ, ни разрешение отправиться в зону СВО так и не были даны.

Ранее Тимуру Иванову смягчили условия содержания в следственном изоляторе, разрешив регулярные звонки и свидания. Экс-чиновнику в СИЗО теперь разрешено совершать до шести звонков родным и получать два длительных свидания в месяц. Иванов чувствует себя удовлетворительно, придерживается режима дня и соблюдает питание.