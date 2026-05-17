Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову смягчили условия содержания в следственном изоляторе, разрешив регулярные звонки и свидания. Об этом стало известно SHOT.

Тимуру Иванову в СИЗО разрешили звонки родным и длительные свидания. Видео © SHOT

Экс-чиновнику в СИЗО теперь разрешено совершать до шести звонков родным и получать два длительных свидания в месяц. Иванов чувствует себя удовлетворительно, придерживается режима дня и соблюдает питание.

Недавно он перенёс простуду с высокой температурой, после чего полностью восстановился. В изоляторе он проводит время за чтением и увлёкся исторической литературой. В частности, изучает произведение митрополита Тихона о причинах крушения Российской империи, где рассматриваются темы разрыва между элитами и обществом и кризиса власти.

Ранее бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 1,3 млрд рублей, предпринял повторную попытку добиться отправки в зону специальной военной операции. Он обжаловал решение Мещанского суда, который признал законным отсутствие ответа со стороны военкомата на его просьбу о направлении на фронт.

Напомним, бывший заместитель министра обороны РФ получил 13 лет колонии и штраф в размере 100 млн рублей за хищения при закупке паромов для Керченской переправы. Суд также конфисковал часть его имущества в доход государства, а самого экс-чиновника признали банкротом.