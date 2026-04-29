С экс-замминистра Минобороны Иванова взыскали долг за коммуналку

С экс-замминистра обороны Тимура Иванова суд взыскал долг за жилищно-коммунальные услуги, накопившиеся по квартире в центре столицы, площадь которой превышает 300 квадратов. Как пишет РИА «Новости», размер задолженности составил почти 150 тысяч рублей.

По судебному приказу к оплате назначено 149 497 рублей 16 копеек. Эта сумма включает расходы за содержание жилого помещения, коммунальное обслуживание и начисленные пени. При этом обязательства по оплате газа, отопления и электричества в рамках данного решения не рассматривались.

Ранее стало известно, что Тимур Иванов задолжал 216 миллионов рублей Главному управлению обустройства войск. Арбитражный суд Москвы включил данное требование в третью очередь реестра кредиторов. В этом реестре уже накопились и другие обязательства бывшего чиновника. На данный момент в реестре требований кредиторов зафиксированы долги на сумму свыше 220 миллионов рублей. Иванова официально объявили банкротом, и процесс реализации его имущества уже начался.