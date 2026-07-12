Алименты на родителей-пенсионеров. Когда взрослые дети обязаны их выплачивать и в каком размере Оглавление Когда родители-пенсионеры могут получить алименты от своих детей Сколько составит размер алиментов на родителей Что делать, если взыскать алименты пытаются недобросовестные родители Не все знают, что в ряде случаев взрослые дети обязаны выплачивать алименты своим пожилым родителям. Правда, такая обязанность возникает у них не всегда. Когда могут взыскать алименты на родителей и в каком размере? 11 июля, 21:20 Юрист рассказала, когда детям нужно платить алименты на родителей. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Когда родители-пенсионеры могут получить алименты от своих детей

Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает обязанность совершеннолетних детей содержать своих родителей. Впрочем, для возникновения таких алиментных обязательств закон требует одновременного соблюдения двух ключевых условий: нетрудоспособности и нуждаемости родителей. Под нетрудоспособностью понимается достижение родителем пенсионного возраста либо наличие у него официально подтверждённой инвалидности первой, второй или третьей группы. Нуждаемость же означает, что имеющихся у родителя доходов, включая государственную пенсию, объективно не хватает для покрытия его базовых жизненных потребностей. Речь в таких случаях идёт не о предметах роскоши или дорогостоящем отдыхе, а об элементарных вещах: покупке продуктов питания, оплате коммунальных услуг и приобретении жизненно важных лекарств, официально предписанных лечащим врачом. Об этом рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

При рассмотрении подобных исковых заявлений суд всесторонне оценивает материальное и семейное положение обеих сторон, сопоставляя их доходы, расходы и наличие имущества в собственности. Обязанность по выплате алиментов не является безусловной. Если будет установлено, что дети сами находятся в сложном финансовом положении, не имеют стабильного дохода или признаны нетрудоспособными, родителю в иске может быть отказано. Классическим примером здесь служит ситуация, когда иск предъявляется к дочери, находящейся в декретном отпуске и имеющей на иждивении собственных малолетних детей, которых она по закону обязана содержать в приоритетном порядке. При явном отсутствии у ребёнка финансовой возможности суд не станет возлагать на него непосильное алиментное бремя.

— Кроме чисто материальных аспектов, судебные органы детально исследуют характер личных взаимоотношений между родителем и ребёнком, сложившихся на протяжении жизни. Суд обязательно выясняет, принимал ли родитель реальное участие в воспитании и содержании своего ребёнка в период его несовершеннолетия или же его статус ограничивался лишь биологическим родством. Если будет доказано, что родитель в своё время уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей, жестоко обращался с детьми или был лишён родительских прав, это станет безусловным основанием для освобождения совершеннолетних детей от обязанности по его содержанию. Каждое такое дело индивидуально, и итоговое решение суда зависит от совокупности представленных доказательств и морально-правового контекста истории конкретной семьи, — рассказала Алла Георгиева.

Особое внимание судебные органы уделяют ситуациям, когда родитель формально вписан в свидетельство о рождении, но на протяжении всей жизни ребёнка фактически не принимал никакого участия в его судьбе, воспитании и материальном обеспечении. Биологическое родство, не подкреплённое реальной родительской заботой, в глазах закона не является автоматическим основанием для получения финансовой поддержки в старости, и суд обязательно учтёт этот фактор при вынесении решения.

Сколько составит размер алиментов на родителей

Если судом будет установлено, что родитель вёл себя добросовестно, а материальное положение взрослого ребёнка действительно позволяет оказывать помощь, алименты на содержание нетрудоспособных родителей взыскиваются исключительно в твёрдой денежной сумме. В отличие от выплат на несовершеннолетних детей, которые рассчитываются в долях от заработка и ограничены чётким возрастным порогом до восемнадцати лет, содержание родителей носит бессрочный характер. Такие обязательства действуют до тех пор, пока не изменятся жизненные обстоятельства одной из сторон.

— При этом закон предусматривает гибкий механизм пересмотра назначенных сумм. Если у плательщика существенно меняются жизненные или финансовые условия — например, рождаются собственные дети, появляются новые иждивенцы, снижается уровень дохода или ухудшается состояние здоровья, требующее дополнительных расходов, — он имеет полное право обратиться в суд с иском о снижении размера алиментов или о полном освобождении от их уплаты. Таким образом, хотя право заявить подобный иск, безусловно, существует, его практическая реализация всегда представляет собой сложный баланс между нормами семейного права, реальными финансовыми возможностями детей и морально-этическим контекстом конкретной семейной истории, за которой нередко скрывается глубокая личная драма, — добавила Алла Георгиева.

Что делать, если взыскать алименты пытаются недобросовестные родители

Причины, по которым родители-пенсионеры пытаются взыскать алименты со взрослых детей, бывают разными. Кому-то действительно требуется помощь и нужны деньги на продукты и лекарства. При этом обеспеченные дети не хотят помогать добровольно. Но нередко в юридической практике встречаются примеры, когда об алиментах вспоминают родители, которые фактически не участвовали в воспитании детей. Например, отцы, ушедшие из семьи и не помогавшие детям, когда те росли.

— Тема алиментных обязательств детей перед родителями знакома мне не только в теории — в моей жизни было два непростых судебных процесса, когда мой собственный отец пытался взыскать с меня алименты. В первый раз он обратился в суд совершенно неподготовленным. Судья запросила сведения об имущественном положении обеих сторон, включая доходы его тогдашней супруги, ведь средства в браке считаются совместно нажитыми. В итоге выяснилось, что отец жил гораздо лучше меня. В его собственности находились земельный участок, дом и три автомобиля. Для суда это стало очевидным сигналом. Более того, в ходе процесса вскрылась вся правда о его «участии» в моём воспитании. Когда судья прямо спросила его, какими хроническими заболеваниями страдала его дочь, он смог лишь растерянно ответить, что все дети чем-то болеют. На вопрос о собственных недугах и о том, на что именно ему требуются деньги, отец начал жаловаться на абстрактные боли, не предоставив ни одной медицинской справки. Этот процесс он проиграл, — рассказала Алла Георгиева.

По её словам, перед вторым иском отец подготовился серьёзнее: он официально развёлся с женой, чтобы скрыть её доходы, обратился в поликлинику и собрал внушительную медицинскую карту со всеми возможными диагнозами. Однако ему снова отказали.

— Конечно, в юридической практике существует и добровольный формат — нотариальное соглашение об уплате алиментов на родителей. Однако, по моему глубокому убеждению, такие соглашения редко заключаются из чистых побуждений. Дети, которые искренне хотят и могут помогать своим пожилым родителям, делают это без всяких документов, просто регулярно перечисляя им деньги и покупая всё необходимое. Нотариальное же соглашение чаще всего используется как юридическая уловка — легальный способ искусственно снизить официальный доход ребёнка перед другими кредиторами или при расчёте алиментов на его собственных детей, — добавила Алла Георгиева.

Авторы Нина Важдаева