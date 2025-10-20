В ГД внесли законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

В Госдуму внесён законопроект, который обязывает Федеральную службу судебных приставов отправлять в бюро кредитных историй (БКИ) информацию об исполнительных производствах в отношении физических лиц и организаций. Об этом сообщается на сайте ГД РФ.

Авторами инициативы значатся председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев. Внесение дополнительных данных в БКИ поможет финансовым организациям точнее оценивать риски заёмщиков. Сейчас в базу попадают только данные об алиментных обязательствах, оплате коммунальных платежей и услуг связи.

В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что долги по исполнительным листам могут быть очень внушительными, и игнорировать их банки не должны. Согласие должника на передачу сведений не потребуется.

Ранее председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов заявил, что пенсионная система в РФ должна адаптироваться под экономику зумеров, чтобы молодые поколения могли рассчитывать на достойную старость. Гражданам нужна возможность участвовать в программах долгосрочных сбережений, формировать накопления с поддержкой бюджета и получать доход от инвестиций, пояснил парламентарий.