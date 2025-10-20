Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 11:52

В Госдуме предложили наказывать за диверсии с 14 лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным внесла законопроект, который ужесточает наказание за диверсии. Об этом сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев у себя в Telegram-канале.

По его словам, законопроект предусматривает наказание по аналогии с терроризмом — вплоть до пожизненного заключения.

В Госдуме предложили разрешить выдавать водительские права подросткам с 16 лет
В Госдуме предложили разрешить выдавать водительские права подросткам с 16 лет

«Жёстче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения, для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет», — написал Пискарев.

Он добавил, что предложения уже получили поддержку Верховного суда и правительства России. Сейчас уголовная ответственность за диверсию наступает с 16 лет.

В Госдуме предложили продавать подросткам питбайки только по справке
В Госдуме предложили продавать подросткам питбайки только по справке

За какие преступления в России можно привлечь с 14 лет

По статье 20 Уголовного кодекса РФ уголовная ответственность с 14 лет наступает не за все преступления, а только за наиболее тяжкие.

Среди них:

  • убийство;
  • умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
  • изнасилование и насильственные действия сексуального характера;
  • кража, грабёж, разбой;
  • вымогательство;
  • незаконное завладение автомобилем (угон);
  • умышленное уничтожение или повреждение имущества (в том числе поджог);
  • терроризм и захват заложников;
  • заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
  • хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
  • вандализм;
  • хищение оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.
В России хотят ограничить доступ подросткам к тру-крайм после истории с 14-летней маньячкой
В России хотят ограничить доступ подросткам к тру-крайм после истории с 14-летней маньячкой

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Законы
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar