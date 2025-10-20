В Госдуме предложили наказывать за диверсии с 14 лет
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным внесла законопроект, который ужесточает наказание за диверсии. Об этом сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев у себя в Telegram-канале.
По его словам, законопроект предусматривает наказание по аналогии с терроризмом — вплоть до пожизненного заключения.
«Жёстче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения, для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет», — написал Пискарев.
Он добавил, что предложения уже получили поддержку Верховного суда и правительства России. Сейчас уголовная ответственность за диверсию наступает с 16 лет.
За какие преступления в России можно привлечь с 14 лет
По статье 20 Уголовного кодекса РФ уголовная ответственность с 14 лет наступает не за все преступления, а только за наиболее тяжкие.
Среди них:
- убийство;
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
- изнасилование и насильственные действия сексуального характера;
- кража, грабёж, разбой;
- вымогательство;
- незаконное завладение автомобилем (угон);
- умышленное уничтожение или повреждение имущества (в том числе поджог);
- терроризм и захват заложников;
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
- вандализм;
- хищение оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.
