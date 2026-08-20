Стрелец раскритиковала звёздных отцов, которые не платят алименты на детей

Ребёнок после развода родителей не должен резко терять привычный уровень жизни только потому, что обеспеченный отец создал новую семью. Такое мнение высказала в своём телеграм-канале Надежда Стрелец на фоне громких алиментных споров с участием российских знаменитостей.

Она обратила внимание, что известные мужчины всё чаще пытаются через суд сократить выплаты, объясняя это тем, что детям необязательны дорогие путешествия, бизнес-класс и другие привилегии. Ещё одним аргументом становится опасение, что часть денег может расходоваться на нужды бывшей супруги.

«Почему ребёнок звездного отца не должен пользоваться привилегиями своего отца? Что вообще означает аргумент: «Ребёнку достаточно не бедствовать»?» — задалась вопросом Стрелец.

По её мнению, финансовые возможности родителя должны отражаться и на условиях жизни наследников после развода. Дети не выбирают расставание матери и отца, поэтому перемены в личной жизни взрослых сами по себе не должны означать для них резкое падение привычного уровня комфорта.

Стрелец подчеркнула, что алименты предназначены не для содержания бывшей супруги, а для ребёнка. В эту сумму, по её мнению, может входить в том числе возможность сохранить привычные образование, отдых и поездки, если доходы родителей это позволяют.

«И если ребёнок привык путешествовать бизнес-классом, жить в хороших отелях и получать качественное образование, возникает довольно простой вопрос: почему развод родителей должен лишать его всего этого только потому, что отец теперь живет с другой женщиной?» — заключила она.

Один из самых заметных алиментных споров последних месяцев связан с Тимуром Родригезом. В июле стало известно, что приставы принудительно взыскивают с шоумена более 7,1 млн рублей по алиментным обязательствам. Ранее артист через суд добился изменения прежних финансовых договорённостей с бывшей супругой Анной Девочкиной.