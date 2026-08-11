Бывшая Козловского пытается через суд добиться алиментов на дочь

В Москве суд зарегистрировал иск актрисы Ольги Зуевой к Даниле Козловскому о взыскании алиментов на их общего ребёнка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Зуева и Козловский не были женаты, но в 2020 году у пары родилась дочь. Ранее актриса уже подавала подобный иск, но его вернули из-за неправильной процедуры оформления. Другие подробности в материалах не приводятся.

Сейчас Козловский состоит в отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной. По данным СМИ, пара тайно сыграла свадьбу, а в мае этого года актёр сообщил о рождении сына. Для Акиньшиной это четвёртый ребёнок.