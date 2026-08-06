«Три месяца сегодня»: Козловский поделился новым фото сына Лео от Акиньшиной

Данила Козловский поделился новым снимком сына Лео от Оксаны Акиньшиной. Актёр сообщил, что 6 августа мальчику исполнилось три месяца.

На фотографии Акиньшина держит малыша на руках. Родители по-прежнему не показывают лицо ребёнка: на опубликованном Козловским кадре оно закрыто эмодзи.

«Три месяца сегодня», — подписал актёр снимок.

Лео родился 6 мая 2026 года, однако о пополнении артисты сообщили только 18 мая. Тогда Козловский опубликовал фотографии Акиньшиной во время беременности и рассказал, какое имя получил их первый общий ребёнок.

Беременность актрисы пара почти не комментировала. О том, что Акиньшина ждёт ребёнка, СМИ сообщили незадолго до родов.

Для 39-летней Акиньшиной Лео стал четвёртым ребёнком, а для 41-летнего Козловского — вторым. У актёра также растёт дочь Ода-Валентина от отношений с Ольгой Зуевой.

Ранее Life.ru рассказывал о рождении сына Козловского и Акиньшиной. Мальчика назвали Лео Даниловичем, а новость о его появлении родители несколько дней держали в тайне.