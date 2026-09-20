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Опубликовано 20 сентября, 11:34

Такси, доставка и отпуск под лупой: Будущих банкротов начали проверять по мелким тратам

У будущих банкротов начали проверять траты на такси и рестораны

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Будущим банкротам теперь приходится отчитываться даже за траты на такси, рестораны и доставку еды. Так банки пытаются доказать, что у клиента есть деньги на выплату кредитов.

Банки стали внимательнее изучать мелкие личные расходы должников. Так, в сентябре суд в Петербурге по делу местного жителя Константина затребовал сведения у агрегаторов такси и сервисов доставки еды.

Также суд запросил данные о зарубежных поездках, каршеринге и кикшеринге. Проверка коснулась в том числе супруги мужчины.

Изучают кредиторы и соцсети. Например, в аккаунте блогерши Алины Х. из Калининграда нашли публикации о дорогом путешествии, брекетах и технике Apple. Эти данные попытались использовать как аргумент против списания её задолженности.

Однако суд всё же списал долги девушки, поскольку имущества у неё не нашли.

По данным Baza, во втором квартале этого года банкротами стали около 140 тыс. человек и юрлиц. Доля отказов в списании долгов за январь — июнь выросла в 2,9 раза — с 1,1% до 2,4%.

Долги не повод для увольнения: Юрист объяснил, что меняется после банкротства сотрудника
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Ранее Life.ru рассказывал, какие долги нельзя списать даже после прохождения процедуры банкротства. В частности, речь идёт об алиментах и ряде других обязательств.

Больше новостей о кредитах, долгах и личных деньгах — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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