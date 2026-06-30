Не верьте рекламе! Названы долги, которые нельзя списать через банкротство

Банкротство не освобождает гражданина от всех долгов, предупредила адвокат Елена Сутырина. По её словам, часть обязательств сохраняется даже после завершения процедуры. Так, списанию не подлежат алименты, коммунальные платежи, аренда, налоги, штрафы ГИБДД и услуги связи.

Также банкротство не отменяет долги по возмещению вреда жизни и здоровью, например после ДТП. Кроме того, бывшим ИП не спишут задолженность по зарплате и выходным пособиям сотрудникам. Сохраняются требования и о компенсации морального вреда, убытков, причинённых юрлицу, и долги, связанные с субсидиарной ответственностью.

Собеседница RuNews24.ru предупредила, что суд может завершить процедуру банкротства, но не освободить человека от обязательств, если выявит недобросовестное поведение. Она посоветовала не верить рекламе о «списании долгов под ключ» и не пытаться скрывать имущество или обязательства от кредиторов.

Кстати, во время процедуры банкротства гражданин не может управлять своими деньгами без согласия финансового управляющего, а всё его имущество продаётся на торгах. Кроме того, на банкрота накладываются серьёзные ограничения.