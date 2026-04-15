Озвучены главные риски, условия и выгоды процедуры банкротства в 2026 году

К началу 2026 года число официально признанных банкротами граждан в России превысило 2,2 миллиона. Процедура перестала быть экзотикой, став привычным легальным способом избавиться от непосильных долгов, рассказали РИА «ФедералПресс» эксперты. По их данным, чаще всего к банкротству прибегают те, кто брал кредиты в период низкой ключевой ставки, а затем из-за инфляции и роста цен оказался не в состоянии их обслуживать.

У многих стоит выбор «жить или платить кредиты», и банкротство становится единственным выходом. Закон обязывает подать заявление о несостоятельности при сумме долга от 500 тысяч рублей и невозможности его обслуживать, но право на банкротство есть и при любой другой сумме, если есть признаки неплатежёспособности. Верхнего порога не существует: в практике встречались дела с многомиллиардными долгами.

После завершения процедуры в течение пяти лет гражданин обязан сообщать о факте банкротства при новых кредитах, а повторно подать заявление в этот срок нельзя. Также на три–десять лет запрещается занимать руководящие должности в юрлицах, но статус ИП или самозанятого сохраняется. При внесудебном банкротстве через МФЦ (сумма долга от 25 тысяч до 1 миллиона рублей) процедура бесплатна и длится шесть месяцев.

Банкротство работает как фактор сдерживания инфляции: человек резко снижает покупательную способность, а банки становятся осторожнее в выдаче новых кредитов. Однако относительная доступность процедуры формирует риск финансово безответственного поведения, когда кредиты берут с расчётом на последующее списание. Тем не менее, для миллионов людей это шанс выбраться из долговой ямы.

