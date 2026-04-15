Пошаговая инструкция, как не потерять квартиру и вернуть деньги при банкротстве застройщика

Ситуация с банкротством застройщика — одна из самых сложных в долевом строительстве. Однако за последние годы российское законодательство серьёзно усилило защиту дольщиков. Механизмы есть, и они работают. Об этом рассказал Life.ru юрист АБ «Михальчик и партнёры» Владимир Гартман.

Главное — дольщики при банкротстве застройщика имеют особый статус. Это не обычные кредиторы третьей очереди, как поставщики или банки. По закону требования участников долевого строительства действительно относятся к третьей очереди, но внутри неё дольщики имеют приоритет перед большинством других кредиторов. Закон предусматривает специальные правила именно для застройщиков-банкротов и даёт дольщикам дополнительную защиту. Владимир Гартман Юрист АБ «Михальчик и партнёры»

Два варианта действий

У дольщиков есть два принципиальных варианта — требовать передачи жилого помещения или возврата денег. Важно учитывать, что это разные реестры требований: реестр требований о передаче жилых помещений и денежный реестр.

Если дом близок к завершению, имеет смысл заявляться в реестр требований о передаче жилья — в этом случае есть шанс получить квартиру. При банкротстве денежные выплаты, как правило, оказываются неполными. Если же стройка на начальной стадии и перспектив завершения нет, разумнее выбрать денежный реестр.

«Ключевой игрок здесь — Фонд развития территорий (бывший Фонд защиты прав дольщиков). С 2017 года застройщики обязаны делать взносы в этот фонд, и именно он выплачивает компенсации дольщикам обанкротившихся компаний», — отметил юрист.

Если договор долевого участия был заключён после начала отчислений застройщика в фонд, дольщик может рассчитывать на выплату. Её размер определяется исходя из рыночной стоимости аналогичного жилья в регионе. Это принципиально отличается от прежней практики, когда дольщики годами пытались вернуть хотя бы часть средств из конкурсной массы.

Пошаговый алгоритм действий

Как только стало известно о банкротстве застройщика, необходимо отслеживать публикации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на сайте арбитражного суда.

Второй шаг — в течение трёх месяцев с момента публикации о введении процедуры наблюдения подать заявление о включении в реестр требований. Пропуск этого срока крайне нежелателен: восстановить его сложно и удаётся не всегда.

Третий шаг — определиться с требованием: квартира или деньги, и подать заявление в соответствующий реестр. Если застройщик делал взносы в Фонд развития территорий, необходимо обратиться туда за компенсацией. Фонд либо выплачивает деньги, либо принимает решение о достройке объекта за свой счёт.

Какие документы подготовить

Необходимо иметь на руках договор долевого участия, зарегистрированный в Росреестре. Это принципиально важно: незарегистрированный ДДУ при банкротстве застройщика превращается в обычное денежное требование без приоритета.

Также потребуются платёжные документы, подтверждающие оплату, и при наличии — акты сверки.

Банкротство застройщика — не приговор. Существуют механизмы защиты, включая Фонд развития территорий и специальные нормы закона о банкротстве. Дольщик может рассчитывать либо на получение квартиры, либо на денежную компенсацию. Главное — не пропустить сроки и действовать сразу после появления информации о проблемах у застройщика.

