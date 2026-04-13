Кеш вместо вкладов: Россияне хранят «под матрасом» уже 19,5 трлн рублей

Каждый седьмой россиянин хранит сбережения в наличных. Долю тех, кто держит деньги «под матрасом», назвали по итогам совместного исследования НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин», сообщает газета «Известия». Как показал опрос, 15% граждан хранят все свои накопления таким образом. Остальные предпочитают ценные бумаги (29%), золото и драгметаллы (25%), банковские вклады (18%) или недвижимость (30%).

Объём наличных денег в обращении в России в марте вырос сразу на 300 млрд рублей. При этом в феврале–марте 2026 года объём наличных в обращении вырос на полтриллиона рублей, констатировал Центробанк в своём информационно-аналитическом комментарии. Таким образом, «под матрасом» у граждан сейчас 19,5 трлн рублей.

Для половины респондентов доходность вложений не имеет значения. Причиной перехода к кешу стали сбои в работе мобильного интернета, из-за которых люди опасаются блокировок и потери доступа к безналичным деньгам, пояснил SharesPro Денис Астафьев. Колебания валют и рынков также подталкивают граждан к наличке.

Низкий уровень финансовой грамотности тоже играет роль, отметила директор программы повышения финансовой грамотности ИГСУ РАНХиГС Нина Гукасова. Для части населения наличные остаются базовым инструментом расчётов, особенно в удалённых и сельских районах с ограниченным доступом к банковским сервисам. Кроме того, сказывается недоверие к финансовой системе, добавил директор учебного центра «Финам» Артур Галяутдинов.

К слову, свыше 38% россиян в 2025–2026 годах не делали никаких сбережений. Ещё 42,8% копят время от времени, и только 19% делают это регулярно. Главная причина отсутствия накоплений — нехватка денег после обязательных расходов (61,9%).