1 июня, 07:34

«Негативный фактор»: Россиян предупредили о последствиях процедуры банкротства

Юрист Павлова: После банкротства минимум пять лет не получится взять кредит

Обложка © Life.ru

Обещаниям о списании всех долгов без последствий верить не стоит — процедура банкротства не предполагает избавления от всех обязательств, предупредила учредитель агентства правовой помощи Марина Павлова. По её словам, банкротство не погашает требования о возмещении вреда жизни и здоровью, долги по алиментам, а также убытки, причинённые руководителем или участником разорившегося юрлица.

Во время процедуры гражданин не может управлять своими деньгами без согласия финансового управляющего (исключение — 50 тысяч рублей в месяц), а всё его имущество продаётся на торгах. На банкрота накладываются серьёзные и долгосрочные ограничения: в течение пяти лет он обязан сообщать кредитным организациям о факте банкротства, поэтому новые кредиты ему, скорее всего, уже не дадут.

Кроме того, в течение трёх лет ему запрещено управлять юридическими лицами, а повторную процедуру можно будет запустить не раньше пяти лет. Отдельная проблема — открытость информации: процедура банкротства влечёт за собой негативные репутационные последствия.

«Информация о проведённой процедуре является открытой, размещается на сайте суда и на «Федресурсе», что может быть негативным фактором при устройстве на работу или при совершении сделок с недвижимостью», — отметила юрист в интервью «Газете.ru».

Борис Эльфанд
