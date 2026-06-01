«Постоянство и регулярность»: Названы важные привычки, которые сделают финансы стабильными

Планирование бюджета на год вперёд сделает жизнь более финансово стабильной, уверен доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко. По его словам, прежде всего нужно сформулировать цели на год и полгода, а откладывать деньги следует сразу после получения зарплаты или любого другого дохода.

Важно заранее определить, какую часть можно откладывать безболезненно, сложив все доходы и вычтя обязательные платежи. Это снизит риск потратить всё до следующей зарплаты. Кроме того, планирование крупных трат с распределением нагрузки на бюджет поможет улучшить финансовую стабильность.

«Для начала попробуйте начать откладывать 5%, потом — 10%, потом — 15% от зарплаты и так далее. Главное — постоянство и регулярность», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Удобным инструментом для оптимизации средств станет регулярный анализ расходов, чтобы вовремя замечать рост трат по категориям и корректировать бюджет. Достаточно выделить 15 минут в конце недели, проанализировать все траты и выбрать одну-две категории, которые можно сократить, резюмировал эксперт.

