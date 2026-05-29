Свадьба мечты стала роскошью — «Горько!» теперь кричит не тамада, а семейный бюджет

Свадебные торжества в России за год подорожали примерно на 25%. Сильнее всего выросли расходы на оформление — почти на 75%, выяснил SHOT.

Фото © Telegram/SHOT

Так, свадьба на выездной площадке в Москве и Подмосковье сейчас обходится в среднем примерно в 700 тысяч рублей. При этом отдельно подорожал и сервисный сбор за банкет — примерно на 3%.

Главной статьёй расходов стал декор. Цветы, текстиль, техника, монтаж и оформление площадки теперь могут стоить около 500 тысяч рублей. Заметно выросли и цены на свадебные фотосессии — в среднем на 38%. За 12 часов работы специалисты берут от 180 до 300 тысяч рублей. Образ невесты у стилистов и визажистов начинается примерно от 35 тысяч.

Услуги ведущих подорожали примерно на четверть, а свадебные торты с дизайном и доставкой — на треть. Организаторы объясняют рост цен удорожанием материалов, логистики и работы подрядчиков.

Лето уже близко, а вместе с ним стартовал и высокий свадебный сезон. Многие пары выбирают дату торжества по красоте чисел, удобству гостей или свободным площадкам, но нумерологи уверяют: день регистрации может многое рассказать о будущем союза. Согласно этому подходу, каждая дата несёт свой сценарий отношений. Чтобы узнать «число брака», нужно сложить все цифры выбранной даты и привести результат к однозначному числу. Life.ru разобрался, как работает этот простой расчёт и что, по мнению нумерологов, означает каждое число для будущей семейной жизни.