Аванс исчез вместе с консультантом: Россиян предупредили о схемах обмана при банкротстве

На фоне роста желающих списать долги через банкротство появились сомнительные посредники, которые обещают гарантированное избавление от кредитов, но на деле забирают последние деньги и толкают должников к уголовной ответственности. Как не попасть на чёрных консультантов, 360.ru объяснила юрист Наталья Кузбасова.

Недобросовестные помощники дают нереалистичные обещания: списание 100% долгов, сохранение всего имущества и решение вопроса «через своего управляющего». Однако даже начатая процедура банкротства не гарантирует результат — окончательное решение принимает суд, оценивая добросовестность должника, его имущество и происхождение задолженности.

«Частые схемы — взять с клиента аванс и исчезнуть, выдать обычную консультацию за господдержку, посоветовать переписать имущество на родственников или набрать новых кредитов перед процедурой. Самое опасное, что последствия таких советов несет прежде всего сам должник», — отметила эксперт.

Если заявитель по совету «помощника» скроет активы, даст ложные показания или искусственно создаст неплатежеспособность, долги не спишут. Более того, как подчеркнула юрист, это может грозить административной или даже уголовной ответственностью.

Ранее в России потребовали навести порядок с юристами-банкротчиками в соцсетях. По словам автора инициативы, под лозунгами «избавим от кредитов навсегда» и «банкротство под ключ» часто скрываются недобросовестные компании.