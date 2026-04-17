Спишем долги «без последствий»: Депутат потребовал навести порядок с юристами-банкротчиками в соцсетях

Депутат Брянской областной думы, а также руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru выразил обеспокоенность ростом числа юридических фирм, которые с помощью навязчивой рекламы в соцсетях обещают гражданам полное списание долгов. По его словам, под лозунгами «избавим от кредитов навсегда» и «банкротство под ключ» часто скрываются недобросовестные компании.

Иванов утверждает, что такие фирмы заманивают клиентов, находящихся в уязвимом финансовом положении, на бесплатные консультации, где дают невыполнимые обещания. После заключения договора и внесения предоплаты процесс банкротства либо искусственно затягивается, либо услуга оказывается некачественно, в результате чего граждане теряют последние деньги и время.

«Избавим от кредитов навсегда», «Спишем долги без последствий», «Банкротство под ключ» — такие лозунги привлекают людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Однако на практике многие из этих фирм либо затягивают процесс, либо вообще не оказывают реальной помощи, вытягивая из доверчивых граждан последние деньги. Михаил Иванов Депутат Брянской облдумы, руководитель движения «Россия православная»

Депутат призвал Генеральную прокуратуру, МВД и ФНС провести комплексную проверку деятельности таких организаций, уделив особое внимание тем, на которые уже поступали жалобы. Кроме того, он предложил ужесточить регулирование рекламы услуг по банкротству, обязав компании указывать реальную стоимость, сроки и возможные риски для потребителей.

В своём обращении к Генпрокуратуре, МВД и ФНС Иванов предлагает: провести совместные проверки организаций, специализирующихся на банкротстве граждан и использующих агрессивный маркетинг в соцсетях;

обратить особое внимание на компании, в отношении которых ранее поступали жалобы в Роспотребнадзор, Общественную палату и правоохранительные органы;

рассмотреть вопрос о дополнительном регулировании рекламы юридических услуг по банкротству, включая обязательное указание реальной стоимости, сроков, гарантий и предупреждение о возможных рисках.

«Граждане, которые и так находятся в тяжёлом финансовом положении, теряют последние средства на сомнительных юридических услугах. Вместо того чтобы получить реальное освобождение от долгов, они оказываются ещё глубже в яме. Более того, недобросовестные юристы иногда дают заведомо невыполнимые обещания, создавая у людей ложное чувство защищённости», — подчеркнул собеседник Life.ru.

