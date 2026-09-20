Долги не повод для увольнения: Юрист объяснил, что меняется после банкротства сотрудника

Работодатель не вправе увольнять рядового сотрудника только из-за того, что его признали банкротом. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнёр юридической фирмы «Формула Согласия» Дмитрий Челноков.

По словам юриста, Трудовой кодекс не предусматривает финансовую несостоятельность физлица как основание для увольнения. Ограничения касаются прежде всего руководящих должностей: после банкротства человек в течение трёх лет не может управлять юридическим лицом, а для работы в руководстве кредитных организаций срок может достигать десяти лет.

При этом после признания гражданина банкротом меняется порядок получения зарплаты. Денежные потоки контролирует финансовый управляющий, поэтому работодателю приходится перечислять выплаты на специальный счёт, а не на обычную карту сотрудника.

Часть дохода при этом остаётся человеку. Закон защищает сумму в размере прожиточного минимума, а остальные средства могут направляться в конкурсную массу для расчётов с кредиторами. В 2026 году федеральный ориентир составляет 20 644 рубля, хотя в отдельных регионах показатель может быть выше.

Челноков отдельно предупредил об опасности перехода на неофициальную зарплату. Попытка скрыть доход способна привести к отказу в списании долгов, а финансовый управляющий может выявить такие выплаты.

Риски возникают и для самой компании. Работодатель обязан отвечать на запросы финансового управляющего и не должен перечислять деньги сотруднику в обход установленного порядка. Кроме того, премии и бонусы, выплаченные незадолго до банкротства, могут стать предметом проверки, а компании придётся подтверждать их экономическую обоснованность.

Ранее Life.ru рассказывал, что работодатель может наказать сотрудника за нарушение дресс-кода, если требования к внешнему виду официально закреплены в документах компании. Однако за однократное появление в неподходящей одежде уволить нельзя: сначала возможны замечание или выговор. Расторжение трудового договора допускается при повторных нарушениях, если у работника уже есть действующее дисциплинарное взыскание и соблюдена установленная процедура.