МВД советует не разговаривать с «правоохранителями» о кредитах

Звонок от человека, который представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает об угрозе банковским счетам или попытке оформить кредит, МВД призвало считать мошенническим. В такой ситуации в ведомстве рекомендуют не выяснять обстоятельства и сразу прерывать разговор.

По данным министерства, злоумышленники используют образ правоохранителя, чтобы придать своим требованиям вид официального предупреждения. Собеседнику могут сообщить, что кто-то пытается получить заём на его имя либо получить доступ к деньгам. Аналогичный сценарий могут разыгрывать от лица других организаций. В частности, звонившие способны представляться сотрудниками банка или операторами мобильной связи.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что мошенники могут подстерегать россиян возле банкоматов и использовать отвлекающие предлоги, чтобы получить доступ к карте, ПИН-коду или наличным. По словам парламентария, злоумышленнику необязательно стоять непосредственно рядом с жертвой. Он может наблюдать со стороны, дождаться, пока человек снимет крупную сумму, а затем попытаться вступить с ним в контакт.