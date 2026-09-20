«Вы что-то уронили»: Россиян предупредили о ловушках мошенников возле банкоматов

Мошенники могут подстерегать россиян возле банкоматов и использовать отвлекающие предлоги, чтобы получить доступ к карте, ПИН-коду или наличным. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

По словам парламентария, злоумышленнику необязательно стоять непосредственно рядом с жертвой. Он может наблюдать со стороны, дождаться, пока человек снимет крупную сумму, а затем попытаться вступить с ним в контакт.

«Поводом для осторожности может стать навязчивое внимание к действиям клиента, попытки заглянуть на экран или разговорить его в момент проведения операции», — предупредил Немкин в беседе с RT.

Одним из возможных сценариев депутат назвал отвлечение внимания. Человеку могут сообщить, что он якобы уронил деньги, банковскую карту или документ, попросить о помощи либо указать на мнимую неисправность банкомата. Пока клиент отвлечён, злоумышленник может попытаться подсмотреть ПИН-код или воспользоваться моментом после выдачи наличных.

Немкин также рекомендовал насторожиться, если посторонний человек предлагает помочь с проведением операции или настойчиво просит повторно вставить карту в устройство.

Опасность может сохраняться и после снятия денег. По словам депутата, преступник способен проследить за человеком, если увидел, что тот получил крупную сумму, а затем попытаться под каким-либо предлогом убедить его передать наличные, карту или конфиденциальные данные.

Главное правило безопасности — не позволять окружающим видеть ПИН-код и информацию на экране банкомата. При появлении подозрительного собеседника Немкин советует прекратить операцию и воспользоваться другим устройством. Крупную сумму после снятия также не стоит пересчитывать на виду.

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