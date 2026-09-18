В МВД рассказали о схеме мошенников с переводами по реквизитам чужих карт

Мошенники начали использовать банковские счета посторонних людей как промежуточное звено при обмане покупателей. О такой схеме РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МВД России.

Аферисты публикуют объявление о продаже товара или услуги, а заинтересовавшемуся клиенту отправляют реквизиты человека, который вообще не связан со сделкой. Покупатель переводит деньги, полагая, что оплачивает покупку.

«Затем аферисты связываются с (хозяином предоставленного банковского счёта) и просят вернуть деньги», — пояснили в МВД.

Получатель, не подозревая о происхождении перевода, перечисляет сумму по реквизитам, которые ему называют мошенники. В результате преступники получают деньги, покупатель остаётся без товара, а случайный владелец карты невольно оказывается участником всей цепочки.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей схеме с неожиданными переводами от незнакомцев. В МВД тогда предупреждали, что самостоятельно возвращать такие деньги по присланным реквизитам опасно, поскольку человека могут использовать для вывода похищенных средств.