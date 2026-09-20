«Я заблудился»: Мошенники придумали схему со свиданием и «видеообыском»

Мошенники начали знакомиться с жертвами в интернете, назначать им свидания, а затем присылать фишинговую ссылку под видом своей геолокации. О новой схеме сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, одной из жертв стала девочка-подросток. На сайте знакомств ей написал молодой человек, с которым она общалась три дня. Девушку насторожил только слишком взрослый голос собеседника, хотя на фотографиях профиля был молодой парень.

Вскоре новый знакомый предложил встретиться и пообещал приехать на мотоцикле. В день свидания он сначала сообщил об опоздании, а спустя 40 минут заявил, что заблудился. Собеседник отправил девушке ссылку якобы со своими координатами и попросил помочь ему найти дорогу.

После перехода по ссылке подросток увидела сообщение о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах». Вскоре ей позвонил «оператор», а затем к разговору подключился лжеадвокат. По данным SHOT, несколько часов девушку запугивали уголовным преследованием, в том числе за терроризм, и показывали поддельную электронную подпись от её имени.

Затем мошенники велели подростку вернуться домой, добиться, чтобы в квартире никого не осталось, и провести по видеосвязи «обыск». В частности, злоумышленники требовали показать, где хранятся золотые украшения. Однако дома оказалась мать девочки. Услышав о «видеообыске», женщина поняла, что дочь попала под влияние аферистов, и прервала разговор.

Ранее Life.ru рассказывал о 13-летней школьнице, через которую мошенники похитили из квартиры более 32 млн рублей. Аферисты убедили ребёнка провести «онлайн-обыск», после чего девочка сама передала ключи от жилья. Из квартиры вынесли деньги и ювелирные украшения.