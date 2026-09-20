Мошенники обманывают глухих через ИИ, прикрываясь визитом к стоматологу

Мошенники начали применять нейросети для обмана глухих и слабослышащих пользователей. Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах, а затем обращаются к знакомым владельца страницы с просьбами перевести деньги.

Для рассылки аферисты создают групповые чаты от имени жертвы. Однако многие люди с нарушениями слуха привыкли проверять личность собеседника по видеосвязи, поэтому преступникам пришлось усложнить схему.

От звонка они отказываются под предлогом визита к стоматологу. Вместо видео злоумышленники отправляют сгенерированные нейросетью снимки, созданные на основе настоящих фотографий владельца аккаунта.

Жертвой подобной атаки стал Вадим. Мужчина рассказал РЕН ТВ, что вечером на его телефон стали поступать СМС с кодами от разных сайтов. Позднее он обнаружил, что больше не может войти в мессенджер.

Привычный пароль перестал работать, а во время восстановления доступа система показала незнакомый адрес электронной почты. К тому моменту взломщик уже успел изменить привязанные к странице данные.

Вадим предупредил друзей через социальные сети, но двое знакомых всё же поверили отправленным от его имени сообщениям и перевели деньги. Один из них лишился 7 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили ещё об одной уловке злоумышленников. Возле банкоматов аферисты могут отвлекать клиентов разговорами о якобы уроненной вещи, чтобы подсмотреть ПИН-код или попытаться завладеть картой и наличными.