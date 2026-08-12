Россиянам объяснили, почему длина пароля важнее сложности символов в 2026 году

Надёжность пароля в 2026 году определяется прежде всего длиной, а не сложностью набора символов. Эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что минимальная безопасная комбинация должна содержать не менее 16 знаков, тогда как короткие пароли уязвимы даже при наличии спецсимволов и разного регистра.

Для создания длинного и запоминающегося пароля специалист рекомендует объединять несколько не связанных между собой слов, понятных только владельцу. При этом не стоит использовать первые буквы строчек песен, названия фильмов или имена знаменитостей — такую информацию злоумышленники могут легко найти в открытом доступе.

Критически важно проверять пароли на наличие в базах утекших данных. Даже длинная и сложная комбинация становится бесполезной, если она уже была скомпрометирована. Для проверки можно использовать встроенные менеджеры паролей в браузерах и операционных системах.

Дополнительным уровнем защиты остаётся многофакторная аутентификация. Она критически важна для почты, банковских сервисов и маркетплейсов, поскольку даже утечка пароля на стороне сервиса не даст злоумышленнику доступа без второго фактора подтверждения.

А ранее Life.ru писал, что всего один простейший пароль открывает мошенникам доступ к устройствам россиян. По данным МВД, admin остаётся одним из самых распространённых и уже скомпрометированных паролей.